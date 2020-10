Com prêmio acumulado, Mega-Sena deste sábado tem sorteio de R$ 90 milhões

Nesta semana, por iniciativa do deputado Luiz Gonzaga (PSDB) surgiu a iniciativa de propor ao governo do estado que aproveite os aprovados no cadastro de reserva do último concurso da Polícia Militar para o Corpo de Bombeiros.

É que o governador Gladson Cameli já afirmou que pretende realizar um concurso para diminuir o déficit na corporação. O possível aproveitamento é legal, já que as duas instituições militares são regidas pelo mesmo estatuto e a iniciativa não seria uma novidade, pois já teria ocorrido em outras oportunidades na administração pública, de acordo com o parlamentar.

Os aprovados no cadastro reserva enxergando na proposta a oportunidade de finalmente assumirem o tão sonhado emprego público, divulgaram uma nota onde se posicionam favorável a possibilidade de assumirem o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros. No documento, lembram que o efetivo atualmente está bem abaixo do ideal.

Leia a nota:

Nota de esclarecimento e apoio

A respeito das matérias jornalísticas sobre o eventual aproveitamento parcial do cadastro de reserva da PM para repor parte do efetivo no CBMAC:

Declaramos que na impossibilidade da convocação de todos para a PMAC, apoiamos a designação dos concursandos para o cargo de Soldado Bombeiro Militar, no quantitativo que atenda a conveniência da Administração Pública Estadual, a partir de critérios definidos previamente pelo Governo do Acre.

Ambas as instituições, PMAC e CBMAC, encontram-se com alto déficit de efetivo. O CBMAC atualmente tem pouco mais de 50 soldados, e menos de 500 homens e mulheres no total, embora o efetivo legal esteja fixado em 1865. Em ambas as instituições as demandas só aumentam, e o efetivo real só diminui.

O aproveitamento do CR PMAC para uma ou ambas as instituições trará ao estado economia, celeridade na reposição de efetivos e ganho à sociedade acreana, considerando que o CR tem todas as 5 fases anteriores ao curso de formação de soldados já concluídas.

Agradecemos às autoridades públicas de todos os Poderes, e às associações militares, interessadas e envolvidas na causa, pois mostram preocupação com o interesse público.

Rio Branco, 02/10/2020.

Att;

A comissão do cadastro de reservas PMAC