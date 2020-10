Aprovados em cadastro de reserva da PM apoiam proposta de se tornarem bombeiros

A guerra entre as facções não dá trégua na capital e mais duas pessoas foram feridas a tiros na noite desta sexta-feira, 2. O crime aconteceu em uma residência localizada na rua Professor Luiz Pereira, no bairro Oscar Passos 2, na região do São Francisco, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Feiner Brás de Souza, de 31 anos, e Sávio de Souza Parada, de 24 anos, estavam no terreno da casa quando dois homens chegaram em uma motocicleta e, um dos criminosos desceu, se aproximou das vítimas e efetuou vários tiros. Paulo foi ferido com 6 tiros, sendo 5 no peito e um na mão. Já Sávio foi atingido com um projétil na cabeça. Mesmo ferido, a dupla ainda conseguiu correr e entrar em uma casa. Os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram duas ambulâncias do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região, mas ninguém foi preso. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).