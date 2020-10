Ao lado de apoiadores, Jamyl percorre as ruas de Rio Branco

Na manhã deste sábado, 3, o candidato a prefeito pelo MDB, Roberto Duarte, conversou com moradores do ramal do Joca, na Transacreana.

Incrédulo, Duarte afirmou que não é possível que em pleno século XXI as pessoas continuem morando em localidades em que os ramais não têm trafegabilidade durante todo o ano. Ele destacou que “as pessoas querem ver o resultado da política na prática”.

“É meu compromisso garantir à população uma mudança que vai proporcionar uma melhora significativa nas condições de vida dos rio-branquenses”, afirmou.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, a agenda de Duarte após a reunião com os moradores, terá gravação de material de campanha e à tarde reuniões com apoiadores e candidatos a vereador.