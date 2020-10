TRE anuncia Pedro Longo e Léo de Brito para as vagas de Juliana e Manuel Marcos

Após longa espera, finalmente a justiça eleitoral concluiu a retotalização dos votos das últimas eleições para decidir que quem herda a vaga da deputada estadual Dra. Juliana Rodrigues (PRB) é o juiz de direito aposentado Pedro Longo (PV), que obteve 3.570 votos.

Quem volta a ter um deputado federal é o PT, já que a vaga de Manuel Marcos (PRB), também cassado por compra de votos, será de Léo de Brito, que não havia conseguido se reeleger. Brito obteve 14.881 votos nas eleições de 2018.

A decisão foi anunciada presidente do TRE do Acre, Desembargadora Denise Bonfim, durante a 77ª Sessão Plenária da Corte Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, nesta sexta-feira (2).

Nenhum do principais personagens que acionaram a justiça eleitoral para cassar os agora ex-parlamentares, ficou com mandato. O candidato a prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, chegou a declarar que não tinha dúvidas de que a vaga seria sua em caso de anulação dos votos de Manuel Marcos. Quem também achou que poderia ficar com o mandato na Câmara Federal foi o vereador Railson Correia, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não reformou a decisão da justiça eleitoral acreana e os votos não foram devolvidos à coligação. Com isso, quem também perdeu a chance de voltar a ser deputado estadual foi André da Droga Vale (PRB).

Para não perder tempo, a Desembargadora marcou para a tarde desta sexta-feira, 2, a diplomação de Pedro Longo e Léo de Brito, como novos deputado estadual e federal, respectivamente.