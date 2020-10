Prefeito Clodoaldo Rodrigues participa de reinauguração do Teatro dos Náuas Alberto Loro

Com queima de fogos, cascata de luz e apresentações artísticas, o governador Gladson Cameli reinaugurou na noite desta quinta feira, 1º, o Teatro dos Náuas Alberto Loro, que foi reformado e revitalizado. Ao público presente no evento, Cameli lembrou que estava presente no dia da inauguração do prédio construído por seu tio, o então governador Orleir Cameli, em dezembro de 1998.

“Eu estou muito feliz de estar hoje entregando esse espaço para a juventude que só poderá ser usado para a cultura e a arte, nada de eventos políticos ou algo do tipo. As regras estão em um decreto”, avisou.

O governador lembrou que na última segunda-feira, 28, entregou o Centro Cultural Corbélia Lima e o Ginásio Poliesportivo Alailton Negreiros, na Avenida Cultural, onde também está o Teatro. “Quem diria, não é? Que Gladson Cameli, que está sempre falando em agronegócio e geração de emprego, teria numa das suas mais importantes inaugurações uma obra na parte da cultura. O Teatro é do povo, que todos cuidem”, recomendou.

O vice-governador Major Rocha, a Procuradora chefe do Ministério Público do Acre, Kátia Rejane, e o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Junior, também estavam presentes. O comandante do 61 BIS, Tenente Coronel Carlos Eduardo, e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, estiveram no evento.

O gestor municipal agradeceu pela restauração do mais importante equipamento cultural do município. “Os artistas agora têm de volta esse espaço tão importante e nós só temos a agradecer ao governador por este presente na semana em que Cruzeiro do Sul completa 116 anos “, conclui Clodoaldo.

A Exposição Fotográfica Orleir Cameli: Um Homem à Frente de seu tempo, organizado pela ex-primeira-dama, Beatriz Cameli, também fez parte da inauguração do Teatro.