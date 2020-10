Governo aumenta margem de crédito consignado para aposentados e pensionistas

A percepção dos brasileiros sobre o governo Bolsonaro se manteve estável. É aprovado por 52%. Outros 42% desaprovam, e 6% não souberam ou não responderam, segundo pesquisa PoderData feita por telefone entre os dias 28 a 30 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

A rejeição ao trabalho do presidente, no entanto, apresenta tendência de queda. A avaliação ruim ou péssimo variou de 34% para 30% nos últimos 15 dias. Dentre os que mais aprovam 61% têm 25 a 44 anos, estudaram até o ensino fundamental (59%), são moradores do Norte (63% e são desempregados ou sem renda fixa (61%). Já dentre os quem mais desaprova tem 60 anos ou mais (63%), moradores do Sudeste e Sul (48% em ambos), tem ensino superior (61%) e ganham de 2 a 5 salários mínimos (61%).