Fundhacre recebe leitos, camas de UTI e outros equipamentos para ampliar atendimento

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) está propondo ao governo do estado que absorva os aprovados no concurso e que fazem parte do cadastro de reserva da Polícia Militar para o Corpo de Bombeiros.

A iniciativa não é inédita. Durante o governo Binho Marques, aprovados em concurso da PM o ocuparam vagas nos Bombeiros. Como as duas instituições são militares e do mesmo estado, são regidas pelo mesmo estatuto.

O fato também já aconteceu com aprovados em concurso para o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), que foram aproveitados para o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

“Estive reunido com representantes da associação dos bombeiros e do cadastro de reserva. Não há necessidade do governador Gladson Cameli fazer outro concurso para os Bombeiros. A PM já preencheu o seu quadro e não vai mais chamar ninguém”, disse Gonzaga.