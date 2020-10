O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apelou para os eleitores votarem nessas eleições em candidatos a vereador e prefeito comprometidos com Deus, pátria e família. Lema do antigo movimento conservador Tradição, Família e Propriedade (TFP), criado em 1960. Ao que parece, os candidatos estão mesmo preocupados em ganhar a eleição porque o mundo lá fora está uma pedreira. Quanto aos eleitores, a motivação é o estômago porque a miséria e a pobreza se alastram pelo Brasil, inclusive, por conta da pandemia. O derrame de dinheiro que haverá nessa eleição, principalmente por parte de prefeitos candidatos à reeleição, nunca mais se verá na história desse país. O sistema apodreceu, as engrenagens estão carcomidas. Deus, pátria e família é só discurso, retórica. Muito embora se saiba de pessoas honestas e convictas de seus ideais sobre o referido tema. Não se pode negar que existe uma juventude sedenta de mudanças, cheia de sonhos para transformar o país (nossa esperança). Porém, a maioria que se enfia na política em nome de Deus, vive como se Ele não existisse (mesmo tendo uma religião); pátria é o bolso e a família…bem a família é a família. Há uma diversidade de famílias. A Cosa Nostra, a Yakuza, Sinaloa, o PCC, o CV também são famílias. Nos discursos, os partidos políticos são chamados de “nossa casa” e “nossa família”. O Faustão diz que a Globo é uma grande família. Na verdade, na hora de votar procure escolher alguém que preste, já será um grande avanço. É como garimpar ouro, mas ouro existe.

“Nenhuma verdade me parece mais evidente que os animais serem dotados de pensamento e razão tal como os homens. Os argumentos neste caso são tão óbvios, que nunca escapam aos mais estúpidos e ignorantes”. (David Hume)

Ney se afasta do PROGRESSISTAS

O ex-presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim, se afastou do PROGRESSISTA. Seguiu o mesmo caminho do governador Gladson Cameli; o próximo da fila é o assessor de articulação política do governo, ex-deputado Moisés Diniz. A cada dia, o PROGRESSISTAS se afasta cada vez mais do governador Gladson. O MDB só observa!

Palavra de senador

“Não escondo de ninguém que tenho um sonho de ver a Márcia, minha mulher, como deputada federal; não sou, sob hipótese nenhuma candidato a governador em 2022, tenho muito a fazer pelo Acre em oito anos de mandato e, por último, nunca quis e não quero transformar a Serra do Moa em fazendas como diz o PT”.

Sobre Gladson Cameli

“A única chance de me afastar do Gladson é se ele se juntar com partidos de esquerda contra o presidente Bolsonaro no Acre”. O temor veio com o apoio à reeleição da prefeita Socorro Neri, já que o PSB é contra o presidente juntamente com o PDT e o PV. Como a prefeita prometeu deixar o PSB (se ganhar a eleição), só resta esperar o movimento da maré política.

. A primeira-dama do Estado, Ana Paula, vai à Xapuri e Brasiléia amanhã, sábado. Na terra de Chico Mendes a agenda é oficial.

. De carro vai até Brasiléia para o lançamento da candidatura da ex-deputada Leila Galvão a pedido do governador Gladson Cameli.

. O apoio ao MDB faz parte de um acordo político entre Cameli e o senador Márcio Bittar.

. Em contrapartida, lideranças do PT vão se instalar em Brasiléia apoiando a atual gestão para fazer o contraponto.

. Como diz a Maria Rosa: “A democracia é como o amor, linda”.

. Enquanto isso o vento, venta e o sapo, sapeia…

. “Deus está morto; nós o matamos; eu e você, o matamos”. (Nietzsche, afirmando que um dia as pessoas viveriam como se Deus não existisse, mesmo indo à igreja todos os dias).

. Tem mais farmácias do que igrejas, compreendes Tartufo!?

. Em contraposição existe dois filmes:

. “Deus não está morto I”, e, “Deus não está morto II”.

. Só Jesus na causa!

. Bom dia!