Cinco homens e uma mulher se enfrentarão nas urnas em Tarauacá

Dono do quarto maior eleitorado do Acre, com 26.354 eleitores aptos a votar, o município de Tarauacá também se destaca pela quantidade de candidatos a prefeito. É o maior quantitativo do estado, com cinco homens e uma mulher, na disputa pela prefeitura na eleição do próximo dia 15 de novembro.

A representante do sexo feminino é a esposa do deputado federal Jesus Sérgio, Maria Lucinéia, do PDT. Ela faz dupla com o ex-vereador Raimundo Maranguape de Brito, do PSD, como candidato a vice-prefeito. A coligação “Rumo novo com a força do povo” tem ainda o Solidariedade e o PTC na composição.

O candidato do Democratas (DEM) é o empresário Antônio Viana de Souza, o Abdias da Farmácia. Compondo a chapa, a também empresária, do ramo de hotelaria, Francisca Soares, a Bebé Damasceno. Abdias é o primeiro candidato do Democratas a disputar um cargo de prefeito em Tarauacá.

Chagas Batista, do PCdoB, vai disputar a sua quinta eleição majoritária no município, duas delas como cabeça de chapa. Em 2012, foi eleito vice-prefeito e já foi três vezes vereador. José Gomes de Sousa, o Raquel, é o candidato a vice-prefeito. A coligação tem ainda PT, PSB e a Rede Sustentabilidade.

O PSOL lançou chapa pura com professor Basto Viana como candidato a prefeito e o líder comunitário Célio Rocha a vice-prefeito. Rocha já disputou por três vezes a eleição para vereador (2008 pelo PTN, 2012, pelo PSD e 2016 pelo PSOL), ficando com a suplência nas últimas duas.

MDB e PP se uniram no município com o advogado Júnior Feitosa e a ex-vereadora Janaína Furtado, que foi candidata ao governo em 2018, pela Rede Sustentabilidade, compondo a chapa majoritária. Compõem, ainda, a coligação Renova Tarauacá, o Republicanos, o PL e o Democracia Cristã (DC).

Fecha o sexteto de candidatos na terra do abacaxi gigante, o candidato do PDT, o jornalista Francisco Guimarães Pereira, o R. SETE, que em 2014 disputou a eleição para deputado estadual, não sendo eleito. A candidata a vice-prefeita é a vendedora de picolés Creusa Rodrigues Viana.

Declaração de bens dos candidatos

A média dos valores dos bens declarados pelos candidatos a prefeito em Tarauacá é modesta. Somados, os patrimônios dos seis concorrentes não chegam a R$ 1 milhão.

O candidato mais abastado é o advogado Júnior Feitosa, que declarou R$ 379 mil em aplicações financeiras e uma caminhonete Toyota Hilux 2018.

Chagas Batista declarou patrimônio um pouco menor. Uma casa mista medindo 10x15m, avaliada em R$ 300 mil.

Abdias da Farmácia informou um veículo Pajero no valor de R$ 126 mil.

Maria Lucinéia declarou R$ 75 mil em participação em uma construtora.

O professor Basto Viana declarou uma posse de terra na zona rural no Alto Rio Gregório, no valor de R$ 80 mil.

R SETE declarou uma casa em construção avaliada em R$ 15 mil.

Valores declarados

Abdias da Farmácia – R$ 126.880,00

Chagas Batista – R$ 300.000,00

Júnior Feitosa – R$ 379.250,87

Maria Lucinéia – R$ 75.000,00

Professor Basto Viana – R$ 80.000,00

R SETE – R$ 15.000,00