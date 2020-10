Apoiadores de Socorro promovem bandeiraço em frente ao Terminal

Conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia, em agosto, os desligamentos de trabalhadores com carteira assinada no Acre foram de 1.664.

A média de desligamentos dos últimos quatro meses (maio a agosto), foi de 1.612 trabalhadores, bem abaixo da média de 2.337, verificada no primeiro quadrimestre do ano (janeiro a abril).

O Caged lembra ainda que em agosto, as contratações com carteira assinada no Acre foram de 2.528, fazendo com que tenha sido o terceiro mês de crescimento, após apresentar o seu menor nível no ano, em maio, com somente 1.594 admissões.

Ainda em agosto, entre os 38 mil ocupados que estavam afastados do trabalho que tinham na semana de referência no Acre, aproximadamente 8 mil pessoas –ou 2% do total, estavam sem a remuneração do trabalho.

Os dados são do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre e da pesquisa Pnad Covid, do IBGE.