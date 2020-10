Agenda na Ponte do Rio Madeira gera atrito entre engenheiro da obra, Gladson e Ministro

Impasse sobre data de inauguração foi gerado após o engenheiro responsável pela obra da ponte afirmar que a obra seria inaugurada apenas em fevereiro. Questionado pelo governador do Acre, Gladson Cameli, e o deputado federal Alan Rick (DEM), Ministro da Infraestrutura Tarcisio Freitas, afirmou que “não vê problema em obra ser inaugurada em dezembro”.

Debaixo de um sol escaldante o Ministro da Infraestrutura Tarcisio Freitas, visitou as obras da ponte sobre o Rio Madeira acompanhado dos governadores de Rondônia, Marcos Rocha (PSL) e o do Acre, Gladson Cameli e o senador Márcio Bittar (MDB) na tarde desta sexta-feira, 2.

Com custo da obra superior a R$ 150 milhões, a ponte tem 1,520 quilômetro de extensão e 14,45 metros de largura, com duas pistas, dois acostamentos e passarela, porém, a parte da base que liga a Rondônia ainda está em fase de aterramento e a parte que direciona ao Acre está toda conclusa.

Como os trabalhadores ainda estão preparando a base do terreno, e as chuvas na região começaram, o engenheiro Glauco Cella, responsável pela obra, afirmou que a meta inicial era finalizar em dezembro, mas ocorreram alguns percalços. “Tiveram algumas demoras desde a contratação, operação junto ao cliente que é parte do processo que demorou para aprovar, isso mudou o que era previsto inicialmente. Uns aditivos foram assinados agora nos últimos dias. A gente tá trabalhando o máximo para antecipar, mas eu acho que de fevereiro não passa”, disse.

O ac24horas apurou junto aos trabalhadores da empreiteira responsável pela obra que dois últimos 7 dias, choveu 5, ou seja, o trabalho só foi realizado em dois dias, ocasionando ainda mais o atraso da obra. A reportagem consultou empresários que afirmaram que a empreiteira teria reclamado que estava faltando ferro para tocar a obra e nenhum fornecedor teria garantido entrega em tempo hábil.

Mesmo com esses problemas, o governador Gladson Cameli, ao ficar ciente da colocação do engenheiro, afirmou que trabalha para que a obra fique pronta em dezembro. “Essa questão de contrato, problema financeiro, a vinda do Ministro é realmente para que se possa resolver, resolvendo não tem porque parar. Estão construindo um aeroporto no mar e não tem porque esperar até fevereiro. Se o problema for QSJ (dinheiro), nós vamos tentar viabilizar”, disse o chefe do Palácio Rio Branco apontando certo descontentamento.

O deputado Alan Rick logo em seguida que uma conversa com o Ministro poderia sanar o problema, o que ocorreu na frente da imprensa. Logo que Tarcísio chegou a obra, foi colocado para ele a questão da obra ser inaugurada em fevereiro, que rebateu. “Não vejo problema em obra ser inaugurada em dezembro. Vamos resolver”, disse o auxiliar do presidente Jair Bolsonaro na frente do engenheiro, que ficou sem ação no momento da resposta.

Já o senador Márcio Bittar afirmou que se de fato a obra for inaugurada em fevereiro de 2021, não perderá o brilho. “Estamos trabalhando em Brasília para resolver isso. Mas vejo isso como um problema. Os engenheiros sabem o que fazem só espero que isso ´esteja disponível a nossa população porque apesar da ponte ser em Rondônia, ela beneficia muito mais o Acre”, frisou.

