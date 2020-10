Acre permanece na fase amarela, anuncia Comitê de acompanhamento da Covid-19

O Comitê de Acompanhamento da Covid-19 anunciou na tarde desta sexta-feira, 2, que o Acre vai permanecer na faixa amarela, o que ocorre desde o início do mês de agosto.

A decisão do Comitê levou em conta a análise no período entre 13 a 26 de setembro. Este é o oitavo informe. Durante entrevista coletiva, foi explicado que dos sete indicadores que são levados em conta, alguns como é o caso do número de mortes, diminui. No entanto, em algumas regiões, houve aumento na taxa de ocupação de leitos clínicos.

A região do Alto Acre recebeu nota 6, a mais próxima de chegar ao nível verde que vai de 0 a 5. Em Rio Branco, as mortes se mantiveram no mesmo patamar. Na região o Baixo Acre, houve diminuição na taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI. A nota da regional foi 8. Na região do Juruá, Tarauacá e Envira a nota obtida após a análise dos números também foi 8.

O Comitê deixa claro que o relaxamento das medidas neste momento poderia representar a possibilidade de aumento dos casos, como acontece em outros estados. “O importante é que as pessoas entendam que a pandemia não passou. É preciso continuar com as medidas sanitárias para evitar que os casos voltem a aumentar”, diz a farmacêutica Karoline Sabino, coordenadora do Comitê.

Com a manutenção do Acre na fase amarela, bares, restaurantes, academias e demais atividades continuam operando com as atuais medidas sanitárias, que restringem a capacidade de funcionamento e atendimento ao público.

Foi no mesmo tom a fala do médico Osvaldo Leal que coordena o comitê contra a Covid-19 da prefeitura de Rio Branco. “Os números mostram que há uma tendência de queda, mas só a continuidade dos cuidados é que vai fazer com que possamos chegar a tão sonhada fase verde”, disse.