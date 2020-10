Ação Sena Sem Covid vai atender moradores do Alto Rio Yaco neste final de semana

A prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Saúde estará realizando neste final de semana, no seringal Recife (Alto Rio Yaco), mais uma ação do programa Sena Sem Covid – Programa esse, que visa levar atendimentos de saúde como forma de prevenir e conscientizar a população sobre os riscos da covid-19.

Atualmente, Sena Madureira registra 1679 pessoas contaminadas pela doença. De acordo com a enfermeira Wendy Carolina, uma das pessoas à frente da ação, as ações fazem parte do plano de testagem para a covid-19, do plano de ação contra o coronavírus, iniciado lá atrás quando surgiram os primeiros casos no município.

Após uma análise dos casos, a Secretaria Municipal de Saúde criou o programa ‘Sena Sem Covid’. “Nós estamos indo com toda a equipe de profissionais, médicos, enfermeiros, equipe do bolsa família e entre outros. Para realizar os atendimentos no seringal Recife, realizando consultas médicas, testagem rápida para a covid-19, HIV, Sífilis, PCCU, vacinação para crianças e adultos, vacinação antirrábica e distribuição de medicamentos e kits de higiene, que são ofertados pela Secretaria de Saúde”, desta a enfermeira.

As ações do programa Sena Sem Covid-19 ocorrem não somente na zona urbana, como também na zona rural. Recentemente, a equipe esteve realizando os atendimentos na Reserva Cazumbá no rio Caeté e no Projeto Joaquim de Matos, no km 38. Com intuito de combater ainda mais a proliferação da covid-19, principalmente nos locais mais distantes.

A secretária municipal de saúde, Nildete Lira, destaca que apesar do momento de pandemia, a prefeitura junto com a Secretaria de Saúde tem feito todo o esforço para levar uma saúde de qualidade para a população em geral. “Não tivemos o saúde itinerante nesse ano, devido às circunstância, mas criamos esse programa de suma importância que é voltado para as testagem da Covid-19. Sabemos que muitas das pessoas da zona rural às vezes não têm condições de vim até a cidade em busca de atendimento ou se sentem com medo de contrair a doença. Por isso, nós e toda a equipe levamos os atendimentos de saúde a eles, com toda segurança e proteção”, destaca Nildelte Lira.