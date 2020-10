Suplementação orçamentária para os poderes em 2021 está comprometida, diz secretário Ricardo Brandão

O governador Gladson Cameli resolveu por fim “a maquiagem” do Orçamento deficitário do estado, que se arrasta por anos. O rombo de R$ 600 milhões do Acreprevidência forçou o Estado a tomar medidas drásticas. O Orçamento real, como está sendo chamado, vai exigir sacrifício dos Poderes Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Para esclarecer o assunto, o secretário de planejamento, Ricardo Brandão, falou ao ac24horas e garantiu que os salários dos servidores, Saúde, Educação e Segurança estão protegidos. De acordo com o gestor, o governo pretende dialogar com os poderes e instituições para que as decisões sejam coletivas de muita responsabilidade e existe a possibilidade também da suplementação para esses poderes está comprometido.

Para Brandão, o Acre chegou em ponto em que a realidade fiscal precisa ser exposta para toda sociedade. Veja a seguir a entrevista completa no Boa Conversa com o jornalista Astério Moreira.