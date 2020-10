Pecuarista que teve gado furtado denuncia ter sido ameaçado por grupo armado

No início de julho deste ano, o pecuarista Rubens Neto, dono da Fazenda São Lucas, localizada na BR-317, sentido Rio Branco/Boca do Acre, no Amazonas, teve sua propriedade invadida por ladrões que arrombaram os cadeados da fazenda e furtaram quase 50 bovinos, entre vacas e bezerros. A audácia dos bandidos foi tão grande que, foram levados dois caminhões para conseguir juntar o gado. Ao todo, foram levados pelos assaltantes 20 vacas e 29 bezerros. O prejuízo é estimado em R$ 88,6 mil.

Desde o ocorrido, Rubens tem feito de tudo para reaver seu gado e cobrado das autoridades uma resposta sobre as investigações. Apesar da propriedade rural ficar já do lado amazonense, há indícios, inclusive, confirmados pela Polícia Civil de que o gado furtado estaria na região do Caquetá.

RELACIONADAS

Por conta das investigações, Rubens passou a receber ameaças e foi obrigado a andar com seguranças. O que antes acontecia apenas por telefone, se concretizou na madrugada do último domingo, 27. Em depoimento prestado à delegacia de Boca do Acre, Rubens conta que foi avisado de que uma outra fazenda sua estava sendo invadida. Ao ir até o local foi abordado por homens fortemente armados em 4 motos. Ele conta que teve que “arrancar” com o carro para conseguir fugir, mesmo tendo sido seguido por um dos homens.

Além de Rubens, quem também prestou depoimento foi um dos seguranças que presta serviço ao pecuarista. Ele contou na delegacia que fazia a ronda na fazenda de madrugada quando foi abordado pelo grupo. Segundo a denúncia, os homens colocaram por diversas vezes o revólver em sua cabeça e ainda o agrediram com uma coronhada. Por fim, ainda levaram a pochete que usava e onde estavam 190 reais.

Um outro depoimento que comprova a ação do grupo foi de um vizinho da fazenda que estava supostamente sendo invadida. Ao delegado de Boca do Acre, ele contou que um dos homens, invadiu sua casa. Com a arma apontada para o depoente, o invasor teria chamado o vizinho de “cagueta” e acusado de ter avisado Rubens da invasão. Ainda teria ameaçado os filhos do mesmo, caso seu nome fosse citado na delegacia. Depoimento com a mesma versão foi dada pela esposa do vizinho.

As testemunhas citaram que estavam na ação, quatro homens de uma mesma família bastante conhecida na região.

“Foi uma tentativa de invasão da fazenda. Houve uma agressão ao meu segurança e me fecharam com motos e me ameaçaram. Tivemos o roubou em minha propriedade e agora essa invasão. Alguma coisa precisa ser feita. Quem trabalha não pode ficar a mercê de bandidos armados”, diz Rubens.