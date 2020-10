Nicolau Júnior participa de inauguração do Teatro dos Náuas

O advogado Carlos Venícius Ferreira Ribeiro Júnior, de 32 anos de idade, é o mais jovem dos quatro concorrentes que protocolaram pedidos de registro de candidatura a prefeito no município de Xapuri, onde compete com o atual gestor, o petista Bira Vasconcelos, com a servidora pública Carla Mendonça, do PP, e com o vereador Gessi Capelão, do PSD.

Apontado por alguns adversários como “forasteiro”, apesar de ser filho da cidade, de onde saiu pequeno para estudar e para onde voltou com o fim de exercer a advocacia, Carlos Venícius adotou uma maneira inovadora de contato com o eleitor neste começo de campanha que tem chamado a atenção por onde passa, assim como nas redes sociais.

Com um megafone na mão e um chapelão de palha na cabeça, ele percorre os mais diferentes lugares da cidade, desde as áreas centrais às periféricas, fazendo o chamado corpo a corpo com os moradores e levando suas propostas de maneira direta, mas, segundo ele, respeitando o distanciamento social, em razão das medidas de prevenção ao coronavírus.

Se o método surtirá efeito, as urnas dirão, mas que a alternativa tem atraído os olhares e ouvidos do público, isso é fato incontestável a se comprovar pelas manifestações via rede social, seja a favor ou contra o candidato. “O nosso objetivo é chegar perto das pessoas, com as precauções necessárias, e levar a nossa proposta de mudança”, diz o advogado.

Candidato em chapa puro sangue, tendo a professora Marlene Cândido como postulante ao cargo de vice-prefeita, o emedebista se propõe como inovação à política que administra Xapuri por vários mandatos. Para impor o seu nome, resistiu a pressões do grupo político liderado pelo DEM no município para compor, como vice, a chapa de Carla Mendonça.

Com 11.298 eleitores aptos, Xapuri deverá ter uma eleição disputada voto a voto. As campanhas no município costumam ser marcadas pela proximidade e pelo contato direto dos candidatos a prefeito com o eleitor. Nos próximos 45 dias, a cobertura do ac24horas estará próxima às ações, eventos e fatos interessantes que cercam o pleito deste ano.

