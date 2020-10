Mais um motorista de aplicativo é vítima de violência e leva tiro em assalto no Irineu Serra

Mais um motorista de aplicativo foi alvo dos criminosos na tarde desta quinta-feira, 1°. O jovem Geraldo Sabino de Oliveira, de 20 anos, foi ferido com um tiro durante um assalto ocorrido no final da Estrada do Irineu Serra, em Rio Branco.

De acordo a polícia, o motorista foi chamado para pegar um passageiro no bairro Nova Estação. O passageiro entrou no veículo e foi levado para o final do bairro Irineu Serra. Quando o motorista chegou ao destino, o criminoso anunciou o assalto com uma arma de fogo.

Geraldo viu os outros criminosos em outro veículo já o esperando, reagiu batendo a mão na arma do bandido e foi ferido com um tiro na mão. O motorista de aplicativo abriu rapidamente a porta do seu veículo um Fiat Mobi de cor preta e mesmo ferido saiu correndo e pediu ajuda em uma residência. Os bandidos fugiram do local levando a carteira e o celular do motorista de aplicativo. O veículo não foi levado.

Vários motoristas de aplicativo se deslocaram até a região e prestaram apoio à vítima. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, deu os primeiros atendimentos e conduziu o motorista ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheram as características dos autores do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.