Inauguração do Teatro dos Náuas ocorre nesta quinta (1º)

O município fará um cronograma para dar posse aos mais de 500 aprovados ao longo dos próximos meses

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, empossou nesta quarta feira, 30, no Centro Cultural Cordélia Lima, os 150 professores aprovados em concurso público realizado no final do ano passado. O concurso, que chegou a ser suspenso pelos Tribunais de Contas e de Justiça, foi liberado, por isso as contratações definitivas são feitas agora.

Durante o evento de posse, Clodoaldo lembrou o ex-prefeito Ilderlei Cordeiro, que realizou o concurso e afirmou que dará abonos salariais aos professores para que os respectivos salários se aproximem do valor pago pelo governo do Estado. “O salário de professor de Cruzeiro do Sul, que já foi de R$ 1.427, passa agora para R$ 2. 009 e vamos dar mais R$ 120 do abono”.

O professor Francisco Silva disse em nome dos colegas professores que “a situação que causou angústia ao longo desses meses de dúvida agora é passado e somos professores efetivos do município de Cruzeiro do Sul”.

Na próxima sexta-feira, dia 2, o prefeito Clodoaldo vai anunciar o cronograma de contratação e posse dos demais aprovados. “Vamos dar posse aos 511 aprovados até o final de nossa gestão”, afirmou o prefeito, lembrando que os servidores da educação, saúde e administração já têm Planos de Cargos e Salários.