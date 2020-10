Estado repassou mais de R$ 36 milhões do IPVA, Fundeb e ICMS aos municípios

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou hoje que o povo precisa “caprichar” na escolha de candidatos a prefeito e que eles devem ser comprometidos com Deus, com o patriotismo. Ele usou o lema do integralismo para simplificar a ideia.

“Vamos caprichar para escolher prefeito e vereador”, disse ele em São José do Egito (PE), cidade de 34 mil habitantes. “Vamos escolher gente que tenha Deus no coração, que tenha na alma o patriotismo, e queira liberdade e o bem do próximo. Deus, pátria e família”, completou.

No local, o presidente inaugurou uma das fases de uma adutora, cujo orçamento total chega a R$ 1,6 bilhão.

O presidente aproveitou a cerimônia para prestigiar políticos locais. “Ninguém faz nada sozinho. Eu estou tendo o prazer de me fazer acompanhar aqui por algumas autoridades. Vou falar das mais importantes, que são as locais. Meu grande abraço ao senador Fernando Bezerra [MDB-PE]”, iniciou.

Ele mencionou ainda seu ministro do Desenvolvimento Regional, o ex-deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), o filho de Bezerra e ex-ministro Fernando Coelho (MDB)(pai), ex-ministro Fernando Coelho Filho (filho), Rogério Marinho, e os deputados André Ferreira (PSC-PE) e pastor Eurico (Patriota-PE).

O presidente da Embratur, Gilson Machado, que havia cantado uma música ao lado de um sanfoneiro minutos antes do discurso, não foi mencionado pelo presidente.

Na capital do estado, Recife, alguns candidatos pertencem a partidos que costumam se alinhar ao presidente. Entre eles, estão o coronel Alberto Feitosa (PSC) e Carlos Andrade Lima (PSL), para o cargo de prefeito, e pastor Wellington Carneiro (Patriota) e Rosaly Almeida (PSL) para a vaga de vice. São José do Egito tem 34 mil pessoas, segundo o IBGE, e fica a 360 km a oeste da capital.

Senador anuncia “maior programa social” do país

Fernando Bezerra aproveitou a ocasião para para divulgar o programa social que Bolsonaro quer criar para ter uma marca além do Bolsa Família, criado pelo PT, adversário do governo. “O Renda Brasil, o maior programa de renda social do Brasil, anote aí, que será implementado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro”, destacou Bezerra.

Rogério Marinho defendeu as viagens de Bolsonaro pelo Nordeste. Ele afirmou que a motivação delas não é fazer campanha eleitoral para 2022, mas ser solidário com o povo nordestino.

O presidente da Embratur, Gilson Machado, disse que Bolsonaro não “roubou” o Nordeste do ex-presidente Lula Inácio da Silva (PT), mas “conquistou” a população local. “O Nordeste não gosta do PT, gosta é de governo”, avaliou. Machado completou dizendo que o governo trabalha bastante e, por isso, seria bem quisto pela população local.

Em 2018, Bolsonaro perdeu as eleições na região Nordeste para o adversário Fernando Haddad (PT).