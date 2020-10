Empregada doméstica, farmacêutico e garçom: veja as vagas do SINE desta quinta-feira

Foto: Manoel Façanha

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D começou bem para o Acre. O Galvez, na noite desta quarta-feira, 30, entrou em campo na Arena Acreana para enfrentar o Vilhenense, de Rondônia.

O atual campeão acreano fez um primeiro tempo muito abaixo do esperado e só não foi para o intervalo atrás do placar graças as boas defesas do goleiro Miller.

Já no segundo tempo, Radames abriu o placar para o time acreano aos 15 minutos. O Vilhenense conseguiu empatar em cobrança de pênalti. O gol da vitória só veio aos 35 minutos após indecisão do goleiro Gil e o zagueiro Pablo que acabou marcando contra. Com a vitória, o Galvez chegou a 6 pontos em três jogos e assumiu a vice-liderança do grupo.

Rio Branco e Atlético fazem clássico local

Os outros dois representantes do Acre na competição, Rio Branco e Atlético, fazem o clássico local nesta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida acontece à partir das 20 horas (hora Acre) na Arena Acreana.

O Estrelão tem 4 pontos em dois jogos e com uma vitória pode até virar líder do grupo. Já o Galo, é o penúltimo e nas duas primeiras rodadas apenas empatou. Uma vitória é importante para que o representante do 2º Distrito não se distancie muito dos primeiros colocados.