Em Rodrigues Alves, MDB e PT formam única chapa composta por mulher

Em Rodrigues Alves, município com população de cerca de 18 mil habitantes, sendo 78% da zona rural, com 14 Projetos de Assentamento, há 5 chapas que concorrem à prefeitura. O atual gestor municipal, Jailson Amorim, que era vice e assumiu a gestão no final de julho após morte de Sebastião Correia, é candidato a prefeito pelo PROS.

Ele também já foi vice do prefeito Burica e enfrenta críticas com relação às obras deixadas prontas que não põe pra funcionar e de não garantir trafegabilidade em ramais apesar de ter recebido dinheiro em caixa para a ação.

Outra chapa é composta pelo ex-prefeito Francisco Ernilson, o Burica do PT e a enfermeira Manalisse, MDB, como vice. Em 28 anos de fundação do município, é a primeira vez que uma mulher compõe a chapa majoritária no município.

Burica já foi prefeito duas vezes: eleito, de 2009 a 2012, assumiu de novo em seguida mesmo tendo ficado em segundo lugar nas eleições de 2012, quando Deda foi eleito e impedido de assumir pela justiça eleitoral. Concluiu o mandato em 2016.

É candidato de novo pelo PT e como a maioria não assumiu a cor vermelha no material de campanha. Lembra agora aos eleitores que os ramais com acesso o ano todo e o pagamento em dia eram sua marca.

A vice dele, Manalisse Moura (MDB) leva pro palanque de Burica, nomes fortes da política na região, como a família Sales, da deputada federal Jessica Sales, deputada estadual Antônia Sales e ex-deputado estadual Vagner Sales. Até agora nenhum nome forte do PT, como o senador Jorge Viana, apareceu em Rodrigues , para apoiar Burica.

Manelisse, que nasceu na Vila Pucallpa e voltou para o local como enfermeira atuando na saúde da mulher da criança, é a primeira mulher em chapa majoritária em 28 anos de fundação de Rodrigues Alves. Ela acredita na humanização da saúde e de toda a gestão e diz que o mais importante é “acolher as pessoas, atender, ouvir, estar presente. Vivemos em um município onde quase 80 % da população é rural e ribeirinha e isso vai nortear nossas ações sem esquecer a zona urbana, que também requer atenção especial”, destaca.

Em Rodrigues Alves também são candidatos o advogado Emerson Soares ( PTB ), José Demétrio ( PP) e Jailson Eugênio (PSOL).