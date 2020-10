Candidato a prefeito em Cruzeiro do Sul copia parte do Plano de Governo de outro Estado

O candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, sargento da Polícia Militar Adônis Souza (PSL), apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre seu Plano de Governo. No entanto, sugeriu que o manancial a ser revitalizado em sua gestão seria o Rio Doce, que não existe no Vale do Juruá, mas que passa pelos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, até desembocar no Oceano Atlântico. No Plano apresentando pelo candidato no Acre, também consta a construção de uma barragem no Rio Doce.

Adônis, que é graduado em Direito e Letras, afirma se tratar de um erro que será retificado junto ao TRE. “Foi erro de arquivo que nós vamos corrigir”.

Na pesquisa de opinião pública registrada AC 09491/2020, realizada pela Real Time Big Data, encomendada e divulgada na última segunda-feira, 28, pela TV Gazeta/ac24horas, Adônis é o segundo colocado na intenção de votos com 21% das intenções de voto.

O militar que se apresenta como a novidade na política de Cruzeiro do Sul, ressalta que o seu diferencial é nunca ter exercido cargo eletivo e não estar comprometido com o modelo político vigente no município, que ele chama de velha política.

A coligação de Adônis é composta pelo PSL e DEM, do deputado federal Alan Rick, que indicou a vice. Segundo Adônis, o DEM foi o único que acreditou em sua candidatura e que se ajustou à ideologia do PSL. “Eu poderia ter uma coligação com 5 partidos, mas que representam a velha política dos que só pensam em si e não cabem em nosso projeto. Mas o povo é o maior partido que existe e esse está do nosso lado” , cita ele, confirmando que em sua gestão os cargos serão ocupados por meio da meritocracia, com técnicos .

Ainda falando em ideologia partidária, Adônis, que é sobrinho da deputada federal Perpétua Almeida e Edivaldo Magalhães, ambos do PCdoB, declara que, se eleito, sua gestão não terá integrantes de partidos de esquerda.

“Não vou comprometer minha gestão com outras ideologias. Tenho respeito por eles, que apoiam outra candidatura em Cruzeiro do Sul “, assegura o candidato, dizendo que estenderá um tapete vermelho para o governador Gladson Cameli, depois de eleito, em busca de parecerias para a gestão do município.

Sobre o patrimônio de R$1,1 milhão declarado ao TER, ele diz que trabalha desde adolescente e que construiu patrimônio honestamente. “Cruzeiro do Sul precisa de um gestor honesto e temente a Deus”.

Para ele, começa a se desenhar agora um novo momento para Cruzeiro, a partir da ligação com o Oceano Pacífico, via BR-364, quando o município terá maior oportunidade de desenvolvimento. “Temos 4 mil famílias em situação de risco aqui e precisamos gerar empregos, incentivar e potencializar os empreendedores sejam eles da cidade, pescadores e agricultores. Nós seremos a porta para o Pacífico e precisamos estar preparados para isto”, conta.