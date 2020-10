Após ameaças no FOC, Alan Lima é transferido para Batalhão Ambiental

O estudante Alan Araújo de Lima, que conduzia um carro modelo New Beetle ao lado da BMW que atropelou e matou Jonhliane de Souza, de 30 anos, no último dia 6 de agosto, foi transferido para o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Acre após alegar ameaça e extorsão por outros detentos do Complexo Penitenciário Francisco D’ Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.

Alan se encontra detido pela acusação de promover um racha com o fisioterapeuta Ícaro José da Silva Pinto. O juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, recebeu o pedido de transferência por meio de um ofício assinado pelo diretor da unidade de regime fechado 1 (URF-1), Leandro do Nascimento, na última segunda-feira (28).

Alan foi preso preventivamente no dia 14 de agosto, na casa de um irmão. Já Ícaro foi preso no dia 15, no posto da Tucandeira, divisa do Acre com o estado de Rondônia, ele voltava de Fortaleza, para onde tinha ido após sofrer ameaças, segundo a defesa.