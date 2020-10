O governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTAS) não quer perder a eleição em Rio Branco com a prefeita Socorro Neri (PSB) na coligação com o PDT, PV, SD e DEM. Ele fará todo o esforço para que ela chegue ao 2º turno da eleição. Acontece que o vice-governador major Rocha, que apoia Minoru Kinpara, também não; os senadores Sérgio Petecão, com Tião Bocalom e Márcio Bittar, com Roberto Duarte, pior ainda. Todos querem chegar. O ex-prefeito Marcos Alexandre acaba de engrossar o pescoço e mandou um recado duro endereçado a praça da Revolução no Centro da cidade: “Estou entrando na campanha eleitoral a partir de agora”. Alexandre quer provar que é capaz de conduzir Zen ao 2º turno. A campanha eleitoral está apenas começando. A cobra vai fumar, a jiripoca vai piar e a porca vai torcer o rabo.

Não é bem isso

A cerca de uma nota da COLUNA o candidato do PT, deputado Daniel Zen, informou que o seu partido vem fazendo seguidamente pesquisas para consumo interno. Segundo ele, os números são divergem dos publicados pela pesquisa Big Data/TV Gazeta, mas convergem com outros partidos como, por exemplo, os do PROGRESSISTAS. Portanto, para ele e o PT houve equívoco a ser corrigido em pesquisas futuras.

“Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda…”. (Salmos 23)

. A deputada federal Perpétua Almeida, líder do PCdoB na Câmara Federal, deverá denunciar o governo do Acre com base em declarações do vice-governador Major Rocha.

. Tudo por conta da empresa Fenixsoft!

. Em breve, Perpétua Almeida terá ao seu lado o deputado federal Leo de Brito, do PT, para engrossar as denúncias contra o governo acreano.

. Quem viveu a política antes do PT e a FPA governarem por 20 anos, sabe que o jogo será bruto.

. O ex-governadores Romildo Magalhães e Orleir Cameli sentiram no espinhaço a lapada do chicote da oposição formada pelas duas à siglas.

. Tenho dito:

. Não subestimem o PT, PCdoB também!

. Anotem:

. A rejeição ao PCdoB na chapa da reeleição da prefeita Socorro Neri não sairá de graça!

. Quer apostar?

. A humilhação foi grande, e pública!

. Não vão deixar passar batido!

. Bom dia!