Município de Epitaciolândia teve 55% de evolução no número de candidaturas

Durante as comemorações do aniversário de 116 anos de emancipação política da cidade de Cruzeiro do Sul, o prefeito Clodoaldo Rodrigues recebeu na noite desta segunda-feira, 28, o governador Gladson Cameli, em seu gabinete, juntamente com o Senador Sérgio Petecão para discutir parcerias entre munícipio e estado na área de infraestrutura.

O governo do estado do Acre garantiu que, através do Deracre intensificará as ações de parcerias na recuperação de ramais e principais ruas e avenidas em todos os bairros da cidade.

O governador Gladson Cameli enfatizou a importância da parceria com o governo do estado no desenvolvimento das ações de infraestrutura de Cruzeiro do Sul. “Sempre costumo dizer que a união proporcionará o desenvolvimento de nossa Cruzeiro do Sul, estamos aqui para apoiarmos nosso prefeito Clodoaldo Rodrigues com as parcerias necessárias na infraestrutura”, destacou.

O senador Sérgio Petecão destacou a importância do apoio da bancada federal nesse momento difícil de administrar uma prefeitura. “O Clodoaldo não pediu para ser prefeito, foi um acaso da vida, então temos que ajudar de todas as formas. A bancada federal estará dando todo o apoio para que o Clodoaldo possa trabalhar nesses meses restantes de seu mandato”, enfatizou.

O prefeito Clodoaldo agradeceu a presença do governador e do senador Petecão pelo empenho em ajudar no desenvolvimento da cidade. “Quero agradecer o governador Gladson e o Senador Petecão pelo esforço em ajudar na administração de nossa Cruzeiro do Sul. Essas parcerias são fundamentais no desenvolvimento e na geração de empregos no município”, agradeceu.