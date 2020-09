FCCV realiza serviços de manutenção na UBS Geosete Coelho, no bairro Cruzeirinho

O Juiz Eleitoral da 9ª zona, Giordane Dourado, tem dito que uma das principais metas para as eleições deste ano é o combate às fake news. Em uma campanha eleitoral onde ainda vigora medidas de isolamento social, a internet, que já tem sido decisiva, ganha uma importância ainda maior.

A preocupação não é só do Acre, mas de todo o país. Tanto que o Tribunal Superior Eleitoral anunciou, nesta quarta-feira (30), uma parceria com WhatsApp, Facebook e Instagram para combater a disseminação de fake news, de disparos em massa, e para divulgar medidas de segurança para o combate ao Covid-19 durante as eleições municipais de novembro.

RELACIONADAS

A justiça eleitoral realizou um evento virtual com a participação do presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, e de representantes das três redes sociais, onde foi comunicado que o WhatsApp disponibilizará um canal de comunicação para denunciar contas suspeitas de realizar disparos em massa, o que é proibido.

“O TSE será a primeira autoridade eleitoral do mundo a ter um chart bot dentro do aplicativo, que permitirá aos eleitores interagirem com o Tribunal Superior Eleitoral no Whatsapp. Haverá um canal específico para que a Justiça Eleitoral e cidadãos possam denunciar contas suspeitas de fazerem disparos em massa. Recebida a denúncia, o WhatsApp conduzirá uma apuração interna para verificar se as contas indicadas violaram as políticas do aplicativo. E, se for o caso, irá bani-las”, explicou Aline Osorio, secretária-geral do TSE.