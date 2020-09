CRM empossa nova diretoria clínica no Pronto-Socorro de Rio Branco

A diretoria do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) deu posse nesta segunda-feira (28) à nova diretoria clínica do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), eleita dia 27 de agosto. Como diretora clínica foi eleita a Carolina Pinho de Assis Pereira Roque e como vice-diretor clínico Everson de Freitas da Silva. Inicialmente, a presidente do CRM, Leuda Dávalos, parabenizou a nova diretoria e deu boas-vindas a eles que têm um papel fundamental como representantes do CRM dentro da unidade de saúde.

“O Conselho hoje está feliz porque passamos anos sem essa representação dentro das instituições e agora voltamos a conquistar esse espaço que é nosso. Estamos com todas as unidades de saúde que têm número de médicos suficientes com diretor clínico, vice-diretor e comissão de ética e isso é um orgulho para o Conselho. Vocês vêm para contribuir e nos ajudar, já que têm as funções parecidas com a nossa de conselheiros e são os braços e olhos do CRM dentro hospital. Desejo boas-vindas a vocês que estão entrando no sistema conselhal e quero dizer que estamos à disposição para ajudar e contribuir com o trabalho de vocês na unidade. A gente espera que vocês possam estar lutando junto com a gente para buscar assegurar os direitos do corpo clínico a melhores condições de trabalho”, disse Leuda.

RELACIONADAS

A presidente, que é especialista em medicina de família e comunidade assim como a Dra. Carolina, afirmou ainda que é um orgulho ter uma médica de família como representante do corpo clínico do maior hospital do estado. “É um orgulho para a medicina de família, essa especialidade que por muito tempo foi subestimada e inferiorizada e que é tão importante. Temos uma médica de família como diretora clínica e outra como diretora técnica na Policlínica do Tucumã e agora do HUERB e também eu como presidente do CRM. Então, a especialidade tem se destacado e a ideia é que consigamos equipará-la às demais. Me sinto mais feliz ainda e acredito que seja um ganho para a medicina de família”, afirmou a presidente.