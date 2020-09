Com 4 tentativas de fuga frustradas, Segurança exalta eficácia do sistema penal no Acre

Nos últimos meses, 4 tentativas de fugas foram registradas em presídios espalhados pelo Acre. Em junho deste ano, detentos da unidade prisional Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, tentaram uma fuga em massa durante a madrugada. A ação só não se concretizou graças ao trabalho em conjunto das polícias Civil, Militar, penal e ainda agentes da secretaria de Segurança, que receberam a informação de que um grupo criminoso tramava resgatar os presos. Cerca de 30 presos da unidade seriam resgatados.

No último dia 21, policiais penais descobriram um plano de fuga no presídio Evaristo de Morais, em Sena Madureira. Os presos já tinham começado a cavar dois buracos na parece quando foram descobertos pelos profissionais da segurança durante vistoria de rotina. Nos últimos quatro dias, mais duas tentativas de fugas frustradas aconteceram no Complexo Francisco de Oliveira Conde. A última delas, aconteceu nesta terça-feira, 29, quando os policiais penais descobriram na cela 20 do pavilhão K, onde estão 18 detentos, um túnel que vinha sendo feito camuflado na pedra.

Por conta do aumento das tentativas de fugas, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) e a Secretaria de Segurança Pública se posicionaram na manhã desta quarta-feira, 30, durante entrevista coletiva. De acordo com Arlenilson Cunha, diretor do IAPEN, o insucesso dos detentos é resultado do investimento feito pelo governo. “Temos investido em tecnologia para melhorar as condições dos policiais. Há uma deficiência no efetivo, mas mesmo assim temos usado de estratégias e planejamento que resulta em monitoramento eficaz, que garante a segurança”, afirma.

O secretário de Segurança Pública do Acre, Paulo Cezar dos Santos, afirma que o trabalho realizado nos presídio incomoda os criminosos. “O trabalho que a polícia penal vem desempenhando no sistema penitenciário está incomodando os criminosos. Mas não vamos recuar. Frustramos quatro tentativas de fuga, fruto também do trabalho de inteligência realizado internamente”. Por conta da última tentativa de fuga, o Iapen suspendeu as visitas por 15 dias.