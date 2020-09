Clodoaldo diz que irá deixar dinheiro em caixa para o próximo prefeito de Cruzeiro do Sul

O resultado da primeira pesquisa eleitoral de Cruzeiro do Sul, realizada pelo Real Time Big Data, divulgada nessa segunda-feira, 28, na pela Gazeta, caiu como uma bomba em Cruzeiro do Sul: uma candidatura tradicional não teve bom desempenho, há surpresa na preferência do eleitorado e o apoio de nomes fortes da atual política faz a diferença.

Zequinha em primeiro lugar, com 25 % de preferência do eleitorado, o estreante na política, Sargento Adônis, em segundo com 21% de aceitação e Fagner Sales em terceiro com 17 % dos votos da pesquisa, foi o cenário do levantamento feito na segunda maior cidade do Acre.

Zequinha Lima (PP), afirmou ter recebido com naturalidade o resultado da pesquisa, tendo em vista a chapa forte, o arco de alianças feito. “Temos o apoio do governador, de 2 dos 3 senadores, do prefeito Clodoaldo, deputado estadual Nicolau Junior e outros. Nossa chapa remete à ética e mostra a grande aceitação pelo nosso nome. E a pesquisa é uma grande motivação para este início de campanha”.

O segundo colocado, Fagner Sales (MDB) disse que os números causaram surpresa e pôs em dúvida o resultado. “Não acredito em pesquisa feita por telefone, porque não ouviram o pessoal da zona rural e os ribeirinhos. Nossa pesquisa interna é bem diferente desta, mas as urnas mostrarão a verdade”.

Já o Sargento Adônis Souza (PSL), reconhece que os números causaram uma surpresa, mas acredita que o resultado confirma que a população anseia “pelo novo”.

“A população já conhece os outros candidatos e não quer mais esse modelo político. Nosso nome é a novidade e vai crescer mais ainda na zona urbana e em consequência na zona rural e creio na vitória”, concluiu.