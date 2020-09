Após vitória fora, Galvez recebe equipe de Rondônia pelo Brasileirão da Série D

Uma ação rápida dos Policiais Militares do 1° Batalhão resultou na prisão de três assaltantes: dois jovens maiores de idade e um adolescente de 16 anos. Os militares ainda resgataram um motorista de aplicativo Uber que havia sido sequestrado na tarde desta terça-feira, 29.

A prisão dos jovens criminosos acusados de cometer o sequestro aconteceu na Travessa da Hosana Carneiro, situada no bairro João Eduardo II, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O motorista Uber relatou ao ac24horas que recebeu a chamada pelo aplicativo para a rua Ary Rodrigues, no bairro Aeroporto Velho. Segundo ele, ao chegar no local, dois homens entraram no carro e pediram que ele fosse até ao bairro Bahia Nova. Lá, mais um homem entrou no veículo e anunciou o assalto. E m seguida, colocaram o trabalhador no porta-mala do carro e saíram rodando pelas ruas da Baixada da Sobral.

A Polícia Militar foi acionada via Ciosp e foi informada que um motorista de aplicativo havia sido sequestrado em seu veículo de cor branca. Várias guarnições da Polícia Militar começaram a procurar pelo trabalhador na região e os Policiais do Tático do 1° Batalhão conseguiram avistar o veículo saindo de um posto de combustível.

Foi feito um acompanhamento e quando os criminosos chegaram na região do bairro João Eduardo II, saíram em fuga entrando na rua Hosana Carneiro. Em seguida, os criminosos colidiram contra um muro de uma residência.

O trio foi abordado e o motorista Uber que estava no porta-malas foi resgatado. Em posse dos assaltantes, os policiais encontraram uma escopeta calibre 16 com um cartucho intacto e um simulacro.

Segundo a polícia, os criminosos são membros da facção Bonde dos 13 (B13) e teriam roubado o veículo para cometer roubos e executar os seus rivais.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e os membros da facção foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.