A prostituição política!

A eleição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na mesma esteira governadores, senadores e deputados federais acreditava-se que nascia uma direita ideológica no Brasil para se contrapor a esquerda. Passados menos de dois anos o movimento, no Acre, fracassou da mesma forma que a criação do Estado Independente do Acre, de Luís Galvez, escritores, poetas e um bando de putas em uma barcaça vinda de Manaus, depois de noites de orgias. A revolução não deu em nada. Nessa eleição, ninguém sabe quem é direita, esquerda ou ambidestro. Os partidos políticos (quase todos) se depravaram, se prostituíram, em função de conseguir poder ou sua continuidade. Talvez seja melhor assim. Esse jeito de fazer política brasileiro onde corrupção é regra e não a exceção. Depois da eleição vai todo mundo para um bar, pizzaria, missa, culto ou mesmo viajar para curtir as praias do Nordeste até que venha a eleição de 2022. Será a hora de começar a falar com o povo de novo em nome de Deus, de ideologias, religiões ou em nome da família. No frigir dos ovos estão todos certos, errado são aqueles que acreditam neles. Todo o sistema está corrompido, é preciso criar uma página nova.

Daniel Zen, o cristo!

As pesquisas Big Data/TV Gazeta dão ao candidato do PT, Daniel Zen, apenas 3% de intenções de votos para prefeitura de Rio Branco. Zen superou Tião Bocalom que era o líder inconteste de rejeição nas últimas eleições. Ao que parece, Zen terá que pagar todos os pecados do PT nesse processo eleitoral. Depois da expiação vem um novo tempo. Na política é assim e sempre será!

Pesquisas para todos os gostos

Nas últimas 24 horas a COLUNA teve acesso a três pesquisas completamente distinta uma das outras. Duro mesmo é saber qual é a verdadeira. Pelo interior cada prefeito candidato a reeleição tratou de divulgar suas pesquisas com números bem acima dos adversários. Com direito a registro, carimbo e passada em cartório.

Rodovia para Pucallpa

O senador Márcio Bittar (MDB) declarou à COLUNA que o objetivo da ligação do Juruá com Pucallpa, no Peru, é criar todas as condições de desenvolvimento para o estado do Acre através do Vale do Juruá. Segundo ele, a única coisa a ser destruída é a miséria e fome dos acreanos que vivem uma política de atraso há mais de 20 anos.

“Mamãe, não quero ser prefeito/ Pode ser que eu seja eleito/ E alguém pode querer me assassinar/ Eu não preciso ler jornais/ Mentir sozinho eu sou capaz/ Não quero ir de encontro ao azar…”. (Raul Seixas)

. Sabia que todo político tem um carro com um pneu careca; era o que dizia Assis Chateaubriand.

. “Alguns prefeitos se declarando pobres com bens e patrimônios ocultos em nomes de terceiros”, era o comentário na barbearia do Tony.

. Prefeitos de Rondônia, evidente, porque no Acre não tem dessas coisas.

. Minoru Kinpara continua na frente!

. O candidato neste pleito que ficar entre 20% e 26% estará no 2º turno da eleição.

. Na verdade, o 2º turno será a pior das disputas, ferro com ferro!

. As mágoas vão ser o tempero de todo o processo; vão exalar revolta, ódio e sede de vingança.

. Isso não é bom, mas é humano!

. Só quem perde uma eleição é quem está no cargo de prefeito e ou vereador, por exemplo; o outro concorrente não tem nada a perder.

. Nas minhas observações os que mais tecem elogios aos seus prefeitos candidatos, são os que mais se lamentam depois porque criam expectativas.

. “Busque o favor de Deus e não do rei”. (Salomão, o sábio “manguaceiro” que se entupiu de vinho, mulheres e orgias.

. Era sábio…?!

. O senador Márcio Bittar anda nervoso, irritado…

. Tensão em Brasília e no Acre.

. Bom dia!