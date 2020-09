40 escolas privadas do Acre com 13 mil alunos planejam retomar aulas presenciais ainda este ano

Representantes de escolas particulares do Acre planejam retomar as aulas presenciais ainda este ano. As instituições garantem já ter tomado todos os protocolos necessários para receber os alunos. A prioridade, neste momento, são aos estudantes do 3° ano, que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e alunos com alguma deficiência no aprendizado.

Após seis meses sem aulas presenciais devido à pandemia do novo coronavírus, a retomada vem sendo discutida entre as instituições particulares, o Conselho de Educação e o Comitê do Pacto Acre sem Covid. No total, o Estado possui 40 escolas privadas sindicalizados e 13 mil alunos matriculados.

O objetivo é retornar de forma escalonada, obedecendo os protocolos de segurança, como distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel, além de usar apenas 30% da capacidade do público. Em entrevista concedida à Rede Amazônica nessa semana, a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Acre (SINEPI), Elizabeth Costa, informou que a prioridade é a segurança dos alunos.

“Já fizemos todo um preparo com essas pessoas, professores, colaboradores, para assim que possível retornar. Já temos todas as condições estruturais e físicas para poder fazer isso”, explicou.

Alunos que fazem parte do grupo de risco devem continuar em casa. “O plano de retomada vai ser algo escalonada, de rodízio e a pessoa vai ter a opção de ficar em casa ou vir pra escola. Só penso que a gente tem que dar o direito de opção pras pessoas”, disse a presidente.

Em contrapartida, as escolas da rede pública já anunciaram que a retomada das aulas presenciais deve ocorrer somente em 2021.