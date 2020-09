Rio Branco deve continuar com tempo chuvoso nesta terça-feira, aponta previsão

Juliano Lima Nascimento, de 21 anos, foi ferido com um tiro em via pública na noite desta segunda-feira, 28. O crime aconteceu na rua Santa Maria, situada no bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A polícia informou que Juliano estava caminhando na rua quando homens não identificados, em um carro de cor preta, se aproximaram e um dos criminosos em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros em direção do jovem.

A vítima foi atingida com um projétil na perna. Mesmo ferido, Juliano ainda conseguiu correr para dentro de uma residência e pedir ajuda. Após a ação, os criminosos fugiram do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do SAMU foi acionada e os paramédicos fizeram os primeiros atendimentos e conduziram o ferido ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A polícia militar esteve no local e durante patrulhamento na região, ninguém foi preso. O caso segue sob investigação dos agentes de polícia civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).