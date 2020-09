Prefeitura diz que não procurou TCE para reduzir investimentos na Educação

O hemonúcleo do município de Cruzeiro do Sul está com um projeto em andamento para ampliação do espaço com recurso do governo assegurado e também deverá passar por manutenção de seu espaço físico. O governo espera que com a ampliação e a manutenção do espaço físico, a estrutura se adeque ao que precisa para atender bem a população do Juruá.

A enfermeira e gerente de assistência do Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul, Mirla Sampaio, disse que “com melhorias futuras iremos melhorar o atendimento, a disponibilização do banco de sangue que abastece não só Cruzeiro do Sul, mas as cidades vizinhas, a qualidade dos serviços, além de um ambiente receptivo ao doador”.

A unidade foi visitada pela equipe do governo nessa segunda-feira, 28, em continuidade à determinação do governador Gladson Cameli, para ouvir trabalhadores, identificar problemas, melhorar as condições de trabalho e atendimento ao público.