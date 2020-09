Polícia Civil do Acre diz ter 72% de elucidação de crimes contra a vida em 2020

De acordo com levantamento do Congresso em Foco, os deputados federais de Santa Catarina formam a bancada mais alinhada às propostas do governo federal. Em 89% de todas as votações nominais da Casa, os catarinenses votaram de acordo com a orientação do líder do governo.

A bancada do Acre é a 6a que mais se alinha ao Palácio do Planalto na Câmara dos Deputados mas é 1a no Senado, segundo esse levantamento.

Em 80% das votações na Câmara, os acreanos se posicionaram favoráveis ao governo. No Senado, essa adesão é de 95%.

O cálculo, explica o Congresso em Foco, é feito a partir da comparação entre a orientação do líder do governo e o voto dos deputados.