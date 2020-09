Pesquisa Real Time/TV Gazeta apresenta empate técnico entre Minoru, Socorro e Duarte e garantia de 2º turno

Faltando 48 dias para as eleições 2020, a disputa entre os candidatos a prefeito de Rio Branco promete ser acirrada e a tendência é que ocorra o segundo turno. Pelo menos é o que indica a pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada pela TV Gazeta na tarde desta terça-feira, 29.

De acordo com o levantamento simulado que ouviu 800 pessoas na capital numa votação estimulada, onde todos os 7 prefeituráveis estão postos a disposição para voto, o candidato tucano Minoru Kinpara (PSDB) aparece na primeira colocação com 23% das intenções de votos, seguido pela candidata a reeleição, Socorro Neri (PSB), com 20%. Na terceira colocação surge o candidato emedebista Roberto Duarte (MDB) com 16%. Como a margem erro da pesquisa é de 4% para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados.

Seguindo a simulação estimulada, em quarto lugar aparece o candidato Tião Bocalom (Progressistas) com 9%, seguido pelo candidato petista Daniel Zen (PT) com 3%. Jamyl Asfury (PSC) e Jarbas Soster (Avante) registraram 2% e 1%, respectivamente. Branco ou nulo registrou 9%. Não souberam ou não responderam marcou 17%.

Já na votação espontânea, onde nenhum nome de candidato é apresentado, 14% dos entrevistados afirmaram que votariam em Socorro, 11% escolheram Minoru e 4% marcaram Duarte e Bocalom, cada um. Outros candidatos registra 4%. Branco e nulo marcou 16% e não souberam e nem responderam marcou 47%.

REJEIÇÃO

Com relação a rejeição, Daniel Zen aparece liderando esse quesito com 22%, seguido por Tião Bocalom com 17% e Socorro Neri com 16%. Minoru e Duarte marcaram 6%, cada. Jarbas Soster registrou 5% e Jamyl 4%. O item rejeita todos marcou 9% e não rejeita nenhum 10%. Não sabem ou não responderam marcou 5%.

SEGUNDO TURNO

No cenário avaliando uma disputa de segundo turno, a candidata a reeleição, Socorro Neri (PSB) fica na frente em todos os cenários, porém com relação ao tucano Minoru Kinpara, o empate continua técnico.

Na simulação em que aparece disputando um segundo turno com o candidato Progressista Tião Bocalom, Socorro lidera com 44% e o ex-prefeito de Acrelândia registra 27%. Branco ou nulo registrou 13% e não souberam ou não responderam marcou 16%.

Na disputa com Duarte, Neri marca 42% e o emedebista registra apenas 28%. Branco e nulo registrou 14% e não souberam e não responderam marcou 16%.

Já na disputa com o candidato tucano, Socorro marca 37% enquanto Minoru marca 34%. 12% assinaram branco ou nulo e não souberam e não responderam registrou 17%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 800 pessoas e foi realizada no período de 23 a 25 de setembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre sob o número: AC-03815/2020.