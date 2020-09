O fim das capitanias hereditárias 

O senador Márcio Bittar (MDB) pode ser criticado pelas suas pautas ambientais extremadas para a Amazônia, mas não se pode tirar dele ser um dos políticos mais hábeis do estado. Fala que a mulher Márcia Bittar será candidata a deputada federal pelo partido no qual o presidente Jair Bolsonaro estiver filiado. Na verdade, ele prepara a Márcia para disputar o Senado. E claro que no momento vai negar, mas é a sua meta. E para isso será o coordenador da campanha á reeleição do Bolsonaro no Acre. Ao mesmo tempo luta para aproximar o governador Gladson Cameli do MDB. O cenário dos seus sonhos é ver o Gladson disputando a reeleição; com um vice-governador indicado pelo MDB, e a chapa apoiando a candidatura da mulher Márcia Bittar para senadora. Neste cenário, só há lugar para o PSDB da deputada federal Mara Rocha, e para o PSD do senador Sérgio Petecão (PSD) como badecos. Só que, toda esta engenharia política pode ser mudada por completo, conforme for o resultado da eleição para a prefeitura da capital. E da prefeitura de Cruzeiro do Sul. Como dizia o velho e saudoso ex-senador Jorge Kalume (PDS): “no Acre, não se faz previsão com mais de 24 horas”.

META PRÓPRIA

É amadorismo pensar que o senador Sérgio Petecão (PSD) vai aceitar ser badeco desta engenharia política, seus planos políticos também passam pelo governo em 2022. Portanto, vamos andar devagar com o andor que o santo é de barro. A política é dinâmica.

CRIATIVA E ATRAENTE

Disparada a peça publicitária mais criativa da campanha é a do candidato á PMRB, Daniel Zen (PT), e a única que apresenta uma proposta visual moderna. A estrela do PT virou um Emoji, a cartela de cores usadas é leve; enquanto que, o material dos demais candidatos é como uma viagem ao túnel do tempo. E fugiu da foto tradicional com o vice, aparece numa foto ao lado de um senhor com um sorriso contagiante, que humanizou o material. DNA do Davi Sento-Sé.

AQUELA COISA CHAPADA

As dos demais candidatos é aquela coisa chapada, antiga, pesada, do candidato a prefeito ao lado do vice. Em tempos de redes sociais é preciso se reinventar para chegar aos internautas.

CARREATA DO BOCA

A Campanha do “Novo Boca” deve começar com uma carreata organizada pelo senador Sérgio Petecão (PSD) para recebê-lo amanhã no aeroporto. A meta traçada pelo Petecão (PSD) é já na quarta-feira cair de cabeça nos bairros junto com o Tião Bocalom e a vice Marfisa (PSD).

BOM DA CAMPANHA

O que motiva mais acompanhar esta eleição para a prefeitura é que o jogo começa sem um candidato favorito, com cinco num bolo disputando a polarização. Estar no poder é um plus na candidatura de um gestor, quando os adversários são fracos, não é o caso da disputa da PMRB.

BOM DIA, DR.GIORDANE!

É elogiável sua cruzada contra as fake news, tão importante como a iniciativa é se criar mecanismos para evitar que secretários estaduais e municipais pressionem os ocupantes de cargos de confiança ou ameacem servidores do quadro a votar no candidato do poder.

GRAVAR E JOGAR NA REDE

Em caso de pressão do poder por votos é gravar o ilícito, jogar nas redes que chega à justiça.

PRÁTICA COMUM

Cabe o alerta porque a máquina pública foi sempre usada de forma cínica ao longo dos últimos vinte anos para eleger prefeitos e governadores. E não me lembro de um caso de punição que tenha sido exemplar, mesmo várias gravações sendo vazadas durante a última campanha.

NÃO PODE

O SERVIDOR PÚBLICO não pode continuar sendo massa de manobra para eleger candidatos.

ALERTA FOI DADO

O governador Gladson Cameli já se posicionou que não vai usar a máquina estatal para beneficiar a candidata que apoia para a prefeitura da capital. Só este fato já é suficiente para o servidor público denunciar se estiver sendo assediado por secretário a votar em afilhado.

NÃO VÃO DESCANSAR

Pelos movimentos do senador Márcio Bittar (MDB) e do vice-governador Major Rocha, ambos só vão descansar quando a Serra do Divisor se transformar em grandes fazendas. A conversa que a estrada Pucallpa/Cruzeiro do Sul será a salvação econômica da região, é duvidosa.

JANES PETECA, EXEMPLO DE VIDA

Conheci quando criança na porta do mercado central pedindo para carregar sacolas das pessoas para ajudar com algum a sua família. Fazia questão de lhe dar prioridade. Cresceu, e hoje, Janes Peteca é Agente Penitenciário, candidato a vereador e, um exemplo de vida.

SABE O QUE É DIFICULDADE

Por tudo que passou, conhecendo o lado amargo da vida, Janes Peteca (AVANTE), surge como um bom nome entre os que disputam vagas de vereador na Câmara Municipal de Rio Branco.

FOI PARA O POVÃO

O candidato a prefeito de Rio Branco, Minoru Kinpara (PSDB), mostrou que não fará uma campanha elitista como alguns andam apregoando, começou com um arrastão no meio do povão. Candidato que quer ir para as cabeças, não pode esperar que os votos venham do céu.

BOTANDO FÉ NO FARAÓ

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) está botando fé de que o “Faraó” – Francimar Fernandes (MDB), candidato a prefeito de Feijó; vai para a disputa, se não como favorito, mas com chance de vencer. Magalhães diz ser um grave erro querer menosprezar o Francimar.

TUDO PODE ACONTECER

Sobre a eleição para a prefeitura de Tarauacá, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) vê uma disputa equilibrada entre Abdias da Farmácia (DEM), Junior Feitoza (MDB), Chagas Batista (PCdoB) e Néia (PDT). Para ele, no momento, não há como apontar um favorito.

NÚMEROS DO JURUÁ

Prevista para amanhã a divulgação de uma pesquisa sobre a eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Não vai decidir a eleição, mas dará um norte sobre o quadro atual.

VALE NO MOMENTO

Pesquisa eleitoral tem duração tão longa como a fumaça de um cigarro. Um resultado de hoje pode não valer nada daqui uma semana, as campanhas não são estáticas, mas oscilam.

PARA TODOS OS GOSTOS

Nesta eleição tem que se ter cuidado com a divulgação de pesquisas, porque os grandes partidos contrataram institutos, alguns de fora, para medir o movimento por bairro sobre a aceitação dos seus candidatos. E como são pesquisas internas, não pode se divulgar.

DUAS NA MESA

Estou com duas pesquisas de partidos diferentes na minha mesa, ambas realizadas em períodos próximos, e com números completamente diferentes, inclusive, em relação ao primeiro lugar. Vou guardando para que possa sentir a avaliação de cada candidatura.

APOIO IMPORTANTE

O presidente da FIEAC, José Adriano, que andou flertando com o MDB, fez pouso definitivo no PSDB e está na campanha do candidato à PMRB, Minoru Kinpara (PSD). Adriano virou um dos aliados mais próximos do vice-governador Major Rocha.

NÃO HÁ MAIS LIGA

Há situações na política que, por mais que se insista nunca vai dar liga. É o caso da relação entre o governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha, nunca vão se afinar.

NÃO LIDA COM AMADORES

Com o discurso de “Fora os Camelis!” e “Fora os Sales!”, o candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, Sargento Adonis (PSL), acha que pode se eleger atacando as oligarquias locais. Do discurso á prática vai uma boa distância, não lida com amadores, mas com profissionais da política.

CAUTELA É NECESSÁRIA

O ex-deputado Ney Amorim, que disputou o Senado pelo PT, está naquela fase do ninguém me ama, ninguém me quer. O melhor que faz é passar ao largo da eleição municipal, e se preparar para a disputa de Federal em 2022. Se for ser estafeta na eleição, não lhe acrescenta em nada.

SERÁ MONITORADO

E pelo que ouvi ontem de importante fonte política, é que, é o Ney Amorim colocando o pescoço de fora e a pancada comendo. E que, suas ações na Baixada serão monitoradas.

BOLA DE CRISTAL

O presidente do PT, Cesário Braga, está convicto que há um indicativo que o candidato à PMRB, deputado Daniel Zen (PT), chegará ao segundo turno. É o que mostra sua bola de cristal.

ENTRADA NA CAMPANHA

O ex-senador Jorge Viana (PT) manda postagem ao BLOG para informar que, com a abertura oficial da campanha vai se engajar no mutirão para massificar a candidatura do deputado Daniel Zen (PT), participando mais diretamente das ações do candidato petista a prefeito.

FRASE MARCANTE

“Imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados.” Millôr Fernandes, escritor.