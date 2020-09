Monitorado leva cinco tiros no Santa Inês e vai parar em estado grave no PS

A guerra entre facções deixou mais um detento monitorado por tornozeleira eletrônica vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira, 29. Eliandro de Souza Lima, de 31 anos, foi ferido com vários tiros enquanto caminhava na rua Edmundo Pinto, no bairro Santa Inês, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas ao ac24horas, Eliandro havia acabado de sair da sua casa quando homens não identificados se aproximaram em um veículo de cor branca e um dos suspeitos efetuou vários tiros na direção da vítima.

Eliandro foi ferido com 5 tiros na região da cabeça, peito, perna direita e costas. Mesmo ferido, ainda conseguiu correr até um residencial e pedir ajuda. Os bandidos fugiram do local.

Um pastor que estava no local o colocou dentro de um carro e conduziu Eliandro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde ele recebeu os primeiros atendimentos e em seguida foi encaminhado pela ambulância do suporte avançado do SAMU ao

Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde do detento monitorado é grave.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características do carro e dos criminosos, em seguida fizeram patrulhamento na região, mas ninguém foi preso. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as Investigações.