Monitorado leva cinco tiros no Santa Inês e vai parar em estado grave no PS

O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar dos Santos, visitou nesta terça-feira, 29, a área onde vão ser construídos o stand de tiros e a casa tática operacional para treinamento dos integrantes das Forças de Segurança do Acre.

O terreno está localizado dentro da área do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (CIESP), que será ampliado com a construção dos novos espaços. Também estiveram na visita o subsecretário Maurício Pinheiro, o coordenador do GEFRON, Cel. Belisário Souza Filho e o chefe do gabinete militar do Tribunal de Justiça do Acre, cel. Glayson Dantas.

“A previsão é que as obras sejam iniciadas em no máximo trinta dias. Com esses dois espaços prontos, vamos ofertar formação inicial e instrução continuada para atender as Forças de Segurança”, diz Paulo Cézar.

A Sejusp vai aplicar recursos próprios na ordem de R$ 150 mil na obra. A Casa tática operacional e o centro tático de tiros, quando prontos, vão ampliar a capacidade do Acre em oferecer para os agentes de segurança pública, treinamento para alunos e capacitação para quem já integra os quadros da Sejusp.