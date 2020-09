Mongeral Aegon oferece cursos gratuitos para pessoas com mais de 50 anos

Aulas são on-line para diversas áreas do conhecimento

Uma oportunidade para os adultos com mais de 50 anos são os cursos gratuitos oferecidos pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, instituição sem fins lucrativos, que disponibiliza quase 300 cursos on-line e gratuitos. A iniciativa tem como objetivo oferecer uma atividade de capacitação às pessoas ao longo da quarentena.

Há cursos gratuitos disponíveis em videoaulas para diversas áreas do conhecimento como inglês básico, comunicação oral, estratégia e inovação, lições básicas sobre muitas ferramentas de computador, entre outros. Para ter acesso é necessário realizar um cadastro no site do Instituto Mongeral Aegon.

“Mais de 1600 pessoas já fizeram nossos cursos e muito em breve estaremos ampliando a oferta com novos programas para atender cada vez mais à necessidade de qualificação dos profissionais maduros que querem se manter ativos no mercado de trabalho”, justifica o diretor-executivo do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, Henrique Noya.

Confira, a seguir, alguns cursos disponíveis na plataforma:

Curso de Informática

O curso auxilia a dominar as ferramentas básicas de informática. As videoaulas contribuem para o desenvolver conhecimento em Excel, Word, PowerPoint e ferramentas do Google.

Curso de Gestão Financeira

São cursos voltados para auxiliar no planejamento financeiro e gerenciamento das finanças pessoais com o intuito de se planejar melhor para a aposentadoria e conseguir aproveitar esse período com mais tranquilidade.

Curso de Inglês

O curso básico de inglês ajuda a compreender o idioma e conseguir melhorar.

Curso De Marketing e Mídias Sociais

O curso ensina conceitos de marketing aplicados na organização de forma eficiente. A formação aborda as redes sociais, suas ferramentas e estratégias para alcançar melhores resultados.

Curso de Comunicação Oral

Esse curso é uma oportunidade para dominar habilidades de apresentação, negociação e aprimorar a sua comunicação como um todo.

Mais cursos gratuitos

Cursos gratuitos e on-line são uma forma de passar o tempo e, ao mesmo tempo, ganhar qualificação. Por ser de fácil acesso, pode ser feito por qualquer pessoa. No site do Educa Mais Brasil tem uma página de cursos gratuitos que podem ser feitos em qualquer época do ano.

Acesse aqui a página de cursos gratuitos e on-line

Fonte: Agência Educa Mais Brasil