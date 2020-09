Juiz pede que candidatos denunciem interferência de facções e diz que quem contrata grupo para denigrir adversários será acionado

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Denise Bonfim, determinou à Secretaria de Tecnologia da Informação da corte eleitoral, no início da tarde desta segunda-feira, 28, que proceda com a retotalização dos votos, relativos às Eleições 2018, no âmbito do Estado do Acre, observando -se a anulação dos votos dos deputados Juliana Rodrigues e Manuel Marcos, ambos do Republicanos) conforme decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com a emissão do respectivo relatório, constando os que restaram eleitos após a exclusão dos votos e sua retotalização.

A magistrada ainda determinou a emissão dos diplomas aos que resultarem eleitos. Conforme ac24horas antecipou, deverão ser diplomados o juiz aposentado Pedro Longo (PV) como deputado estadual no lugar de Juliana Rodrigues na Assembleia Legislativa e o advogado Léo de Brito deverá ser o substituto de Manuel Marcos na Câmara dos deputados.

A expectativa é que as duas casas legislativas sejam notificadas oficialmente nesta terça-feira, 29, para iniciar o processo de afastamento dos parlamentares.

A corte eleitoral do Acre cumpre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que na semana passada cassou os mandatos de Juliana e Manuel por abuso do poder econômico, utilização indevida de verbas destinadas ao Fundo Partidário e ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha e compra de votos nas Eleições Gerais de 2018.