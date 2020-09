Jornalista cria disputa de talentos kids para o Dia das Crianças em Rio Branco

Se o seu pequeno ou sua pequena é daqueles que gosta de soltar a voz e tem talento para ser artista, se prepare. A jornalista Katiussi Silva, que criou um programa cultural nas redes sociais, chamado Artista em Foco, resolveu dá oportunidade para o talento das crianças na capital acreana.

O objetivo é deixar a criançada soltar a voz e realizar a primeira disputa de Talentos Kids em especial ao Dia das Crianças.

Para participar é muito fácil. Basta que a criança tenha idade de 8 a 13 anos e que os pais os responsáveis mandem um vídeo de 30 segundos com a apresentação artística, nome e idade da criança para o WhatsApp (68) 99987-5055.

As apresentações e escolhas das crianças selecionada acontecem nas lives do projeto Artista em Foco que vão ao ar toda quinta-feira, as 19hs, na página de Katiussi Silva no Facebook e no canal no YouTube.

Aos vencedores, o projeto vai disponibilizar premiação de uma produção de áudio e vídeo clip, mais um brinde surpresa. Já o segundo lugar, vai ser premiado com um mini ensaio fotográfico, look de loja parceira e mais brinde surpresa. O terceiro lugar vai receber como premiação um look de uma loja parceira, um vale compras no valor de 200 reais e mais um brinde surpresa.