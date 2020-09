Aprovação de Socorro em Rio Branco é maior que a de Gladson

A pesquisa Real Time Big Data divulgada pela TV Gazeta na tarde desta terça-feira, 29, aferiu a avaliação da gestão do governo municipal, estadual e federal. De acordo com o levantamento, 31% consideram o mandato de Socorro Neri ótimo e bom, 37% apontaram regular e 30% acharam ruim ou péssimo. Não souberam ou não responderam marcou 2%.

Com relação a satisfação do eleitoral na capital, 48% aprova Socorro Neri, 40% desaprova. 12% não souberam ou não responderam.

Com relação a governo Gladson Cameli, 46% afirmam aprovar e 37% desaprovam. 17% não souberam ou não responderam. Já o governo do presidente Jair Bolsonaro é aprovado por 48% e desaprovado por 47%. 5% não souberam ou não responderam.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 800 pessoas e foi realizada no período de 23 a 25 de setembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre sob o número: AC-03815/2020.