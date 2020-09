Após semana de redução, Xapuri volta a ter explosão de casos de Covid-19

Entusiasta do estreitamento das relações internacionais do Acre com os países vizinhos, o presidente da Federação das Indústrias (FIEAC), José Adriano, se mostrou confiante com os avanços no debate da proposta de integração rodoviária entre Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, e Pucallpa, no Peru.

O empresário participou do II Encontro Brasil/Peru, realizado na última sexta-feira, 25 de setembro, e que contou com as ilustres presenças dos ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, além do senador Marcio Bittar, articulador do evento, do governador Gladson Cameli, entre outras autoridades.

Do lado peruano, por meio de videoconferência, estiveram no Encontro Internacional o governador de Madre de Dios, Luis Guillermo Hidalgo, o governador de Ucayali, Francisco Pesos Torres, e outros representantes. Tanto autoridades brasileiras como do país vizinhos se disseram compromissados em unir esforços para que a proposta de integração seja concretizada.

“Eu e o ministro Ernesto estamos aqui para mostrar que o governo federal de fato tem um compromisso com o Acre. O projeto já foi apresentado, definido pelo presidente Bolsonaro, contará com apoio do Executivo e faremos esforços para que esses recursos estejam consignados no orçamento do próximo ano”, assegurou Rogério Marinho.

O chanceler Ernesto Araújo ressaltou que o Acre tem uma importância enorme para o Brasil e desafios a serem vencidos. “Nós temos tido a experiência de que a integração fronteiriça não permite apenas uma soma de oportunidades, mas uma multiplicação. E é isso que nós queremos para o Acre e, através do Itamaraty, com essa presença aqui, a gente quer mostrar que não estamos apenas nas grandes negociações, mas com os pés no chão aqui na fronteira de um estado tão importante e querido como o Acre”, completou.

O presidente da FIEAC, José Adriano, enalteceu a importância do senador Marcio Bittar e da bancada federal acreana, bem como o empenho do vice-governador Major Rocha e do governo do Acre em viabilizar a vinda dos ministros ao Acre para discutir de forma mais próxima a construção da estrada ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa.

“Estamos falando de um desafio muito grande que é viabilizar a construção de obra grandiosa que proporcionará um desenvolvimento significativo não só para Cruzeiro do Sul e municípios do entorno, mas para todo o Acre. Ficamos muito confiantes com esse compromisso do governo federal com a proposta e agora seguiremos acompanhando e colaborando, no que estiver ao nosso alcance, para que tudo isso possa se tornar realidade”, asseverou José Adriano.

Assessoria FIEAC, com informações da Agência Notícias do Acre