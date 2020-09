Acre passa dos 28 mil infectados e não registra mortes pelo 2º dia

Durante o ato da assinatura do Termo de Compromisso em combate à desinformação (fake news) nas eleições 2020, o juiz eleitoral Giordane Dourado disponibilizou a distribuição do tempo de TV e Rádio que as coligações terão direito a partir do dia 9 de outubro, data que marca o início do horário eleitoral gratuito.

A coligação que terá maior tempo nos meios difusores de comunicação será a da candidata a reeleição, Socorro Neri (PSB). Batizada de “União Por Rio Branco”, o grupo terá 2 minutos e 30 segundos. Em segundo lugar na distribuição de tempo, ficou a coligação Coragem Para Mudar de Roberto Duarte que terá a sua disposição 2 minutos e 7 segundos. Já na terceira colocação de tempo, a coligação Unidos Por Uma Rio Branco Melhor, do tucano Minoru Kinpara, terá 1 minuto e 47 segundos.

A coligação Produzir Para Empregar do candidato Tião Bocalom terá 1 minuto e 30 segundos de tempo na TV e Rádio. Já a Coligação Rio Branco Mais Feliz, do candidato petista Daniel Zen, terá 1 minuto e 19 segundos para trabalhar.

Com menos de 30 segundos de tempo, as coligação de Jarbas Soster (Avante) e Jamyl Asfury (PSC) terão 26 segundos e 17 segundos, respectivamente.

Caso alguma candidatura seja indeferida, haverá alteração no tempo destinado a cada partido/coligação, informou o magistrado, que enfatizou que no próximo dia 5 de outubro haverá uma audiência pública para decidir a sequência das coligações exibidas no horário eleitoral a partir do dia 9.