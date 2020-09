Xapuri se torna o município com mais registros de covid-19 no Alto Acre

Com apenas 5.688 eleitores aptos, o município de Assis Brasil é o que mais terá concorrentes à cadeira de prefeito na regional do Alto Acre nas eleições deste ano, de acordo com os dados divulgados pela Justiça Eleitoral. Serão 5 candidatos ao cargo majoritário e 82 para a Câmara Municipal.

Concorrem ao cargo maior no município o atual prefeito, Antônio Barbosa, o Zum, do PSDB; Jerry Correia, o Professor Jerry, do PT; Jesus Sebastian, o Pilique, do PC do B; João Batista dos Santos Júnior, o João Júnior, do MDB; e o atual vice-prefeito, José Ferreira do Nascimento Filho, o Zé do Posto, do PSD.

O número de candidaturas registradas em Assis Brasil quase dobrou com relação à eleição anterior. A evolução foi de 59 candidatos em 2016 para 92 que tiveram pedidos apresentados para o pleito deste ano. Para o cargo de vereador, a proporção é de 9,11 candidatos para cada vaga disponível.

Do total de candidatos que pediram registro, incluindo os cargos de prefeito e vereador, 5 concorrerão à reeleição, entre eles o atual gestor do município, Antônio Zum. O PC do B foi o partido que apresentou o maior número de candidatos, 1 para prefeito e 15 para vereador, totalizando 16.

Com população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 7.534 pessoas [2020], Assis Brasil está localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando um núcleo de populações vizinhas, com a cidade peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra.

O município recebeu seu nome em homenagem a Joaquim Francisco de Assis Brasil, embaixador que teve papel de destaque, junto com o Barão do Rio Branco e Plácido de Castro, na Questão do Acre, que culminou com a assinatura do Tratado de Petrópolis, entre Brasil e Bolívia, que tornou o estado brasileiro.