Uma vitória e dois empates no resumo do Acre no Brasileirão da Série D

Os representantes do Acre no Campeonato Brasileiro da Série D tiveram um final de semana sem derrota na competição. No entanto, o Atlético Acreano foi o único a sair de campo decepcionado. É que em sua partida, disputada no último sábado, 26, o Galo do 2º Distrito chegou a abrir 2 a 0 no Bragantino do Pará, em plena Arena Acreana. Mas, a equipe acreana se descuidou e acabou levando o empate do time paraense. Os gols do Atlético foram marcados por Gabriel Gonçalves (contra) e Willian ainda na primeira etapa. O Bragantino, mesmo com um jogador a menos desde os 26 minutos do primeiro tempo, chegou ao empate com gols de Canga e Túlio.

O Rio Branco também empatou no sábado, mas o sabor foi de vitória. Afinal, o Estrelão jogou fora de casa, no estádio da Colina, em Manaus, contra o Fast Clube. Com uma defesa segura, o time acreano conseguiu segurar o ímpeto do time amazonense e segurou o empate. Longe de polêmica, o goleiro Bruno foi o capitão da equipe na partida.

Quem conseguiu um belíssimo resultado fora de casa foi o Galvez, que se recuperou da derrota na estreia . Jogando em Tucuruí, no interior do Pará, o campeão acreano não tomou conhecimento do Independente e venceu a partida por 2 a 0. Os gols do Imperador foram marcados por Daniego e Wanderson.

Com o fechamento da segunda rodada, o Grupo 1 do Brasileirão da Série D tem a seguinte classificação.

Fast (AM) – 4 pontos

Bragantino (PA) – 4 pontos

Rio Branco (AC) – 4 pontos

Vilhenense (RO) – 3 pontos

Galvez (AC) – 3 pontos

Atlético Acreano – 2 pontos

Ji-Paraná (RO) – 1 ponto

Independente (PA) – 0