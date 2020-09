Pesquisa põe Zequinha na frente de Adonis e Fagner em Cruzeiro do Sul

Com as facções criminosas se espalhando cada vez mais também pelo interior do estado, o governo sabe que precisa de respostas mais rápidas para o enfrentamento ao tráfico de drogas. Por isso, cria, a partir desta terça-feira, 29, Núcleos Especializados de Repressão ao Narcotráfico e os Núcleos Especializados de Repressão às Ações Criminosas Organizadas em todas as regionais do estado, com o objetivo de atender todos os municípios do interior.

De acordo com publicação no Diário Oficial, serão criados dois núcleos, um de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e o Especializado de Repressão ao Narcotráfico em cada regional: Baixo Acre, Alto Acre, Purus, Envira e Juruá, com atuação em todos os municípios das regionais.

Os Núcleos de Especializados de que trata esta portaria serão dirigidos por Delegados de Polícia designados pelo Delegado Geral da Polícia Civil. Compete aos Núcleos Especializados de Repressão ao Narcotráfico o registro e a investigação, preventiva e repressiva, das infrações estabelecidas na Lei nº. 11.343/06, da regional de sua atuação, sob a coordenação operacional do Delegado Titular da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC).

Já aos Núcleos Especializados de Repressão às Ações Criminosas ficarão sob a coordenação operacional do Delegado Titular da Delegacia de Repressão às ações criminosas organizadas (DRACO).

As Delegacias de Repressão ao Narcotráfico – DENARC, e de Repressão às ações criminosas organizadas – DRACO, respectivamente, serão responsáveis pela criação de banco de dados, visando à identificação de pessoas envolvidas nos delitos em questão, ampliando o cadastro para o cruzamento de informações com os respectivos núcleos especializados e demais unidades policiais do estado.