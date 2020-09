Participação feminina cresce e agricultor é a 2ª profissão com mais candidatos no Acre

O presidente do Cidadania no Acre, Rômulo Barros, em entrevista ao videomaker do ac24horas, Whidykennedy, destacou na manhã desta segunda-feira, 28, as dificuldades em abrir conta bancária de campanha, que são obrigatórias para registrar a movimentação de valores durante o pleito de 2020.

Ele conta que desde sexta-feira, dia 25, o partido tem tentado abrir uma conta para o recebimento do dinheiro que a nacional do partido manda para a campanha eleitoral dos candidatos, mas que devido a pandemia esse processo por parte das instituições bancárias estão lentos.

Rômulo destacou que apesar do aumento do Fundo Eleitoral em comparação às eleições de 2018, o dinheiro ainda é muito pouco se for contado o quanto será dividido entre todas as candidaturas do país e dentre os partidos.

“Eu digo que é pouco dinheiro. Alguns partidos grandes têm uma distribuição de recursos bem maior, mas para os partidos pequenos [Cidadania] é muito pouco dinheiro e não é o suficiente pra você conseguir conduzir o processo eleitoral com 26 candidaturas, que é o caso do Cidadania”, afirmou.