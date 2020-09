MRE cria consulado do Brasil em Porto Maldonado, no Peru

O Senado Federal decidiu ampliar sua contribuição institucional pelo enfrentamento à devastação ambiental no País e institui a campanha “Junho Verde”, para promover a conscientização da sociedade sobre a importância da preservação dos recursos naturais e do meio ambiente.

A Mesa Diretora do Senado Federal divulgará, anualmente, o calendário de atividades que serão realizadas no mês de junho.

Além disso, a fachada do Senado Federal será iluminada durante o mês de junho com luzes de cor verde.

Os meios de comunicação do Senado Federal irão divulgar, com prioridade, no mês dedicado ao evento, informações sobre políticas públicas, campanhas educativas e iniciativas e projetos de proteção e preservação ambiental, com ênfase em boas práticas de sustentabilidade.

Na última sexta-feira (25) o senador Sergio Petecão pediu a instalação da Frente Parlamentar de Defesa da Amazônia.